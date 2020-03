Burgemeester van Tilburg na nieuwe coronamaatregelen: 'Even niet langs bij opa en oma'

Burgemeester Theo Wetering stond maandagavond tijdens de raadsvergadering in Tilburg stil bij het coronavirus. Hij begon de vergadering met een moment van bezinning en riep op de crisis 'op z'n Brabants' te lijf te gaan. Ook zei hij: "Stop even met de bezoekjes aan opa en oma, maar bel ze."

Na het moment van stilte sprak Weterings: "27 februari jongstleden is een dag die we niet snel zullen vergeten. Een dag waarop bleek dat het coronavirus ook voet aan de grond had gekregen in Nederland." Op die dag werd bekend dat de eerste Nederlandse coronapatiënt in een ziekenhuis in Tilburg lag.

Enorm veel losgemaakt

"Dat bericht maakte enorm veel los in het land en in onze stad", ging hij verder. "Het gaat om de gezondheid van mensen, vooral die van ouderen."

We kunnen deze moeilijke situatie volgens Weterings overwinnen als we goed op elkaar letten. "Door voldoende oog en aandacht voor elkaar te hebben kunnen we deze crisis het hoofd bieden."

Dat is volgens hem iets typisch Brabants: "Laten we het virus op z'n Brabants te lijf gaan: matigen, dat is het woord. Vroeger was dit de periode van vasten, we kozen er voor om met minder genoegen te nemen." Hij stelt voor dat in deze periode ook te doen.

Niet langs bij opa en oma

Hoe ziet dat matigen er praktisch uit? "Het vraagt iets van ons allemaal. Breng gerust een pannetje soep voor de buren, maar zet die voor de deur neer en zwaai door het raam."

