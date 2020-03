Brabantse werkgevers beraden zich op thuiswerken en spreiding werkzaamheden

Premier Mark Rutte deed maandagavond aan de Brabantse werkgevers het verzoek om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De gedachte is dat minder onderling contact tussen medewerkers op de werkvloer de verspreiding van het coronavirus kan afremmen. Het kabinet, geadviseerd door het RIVM, hoopt dat hieraan snel gehoor wordt gegeven.

Alle hens aan dek

Voor het administratieve personeel is dat geen probleem, laten woordvoerders van bedrijven weten. Voor medewerkers in de productie zal dat erg lastig worden.

Volgens Jan van Mourik van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland hebben de bedrijven het nu al druk genoeg om het hoofd boven water te houden. "Het is alle hens aan dek. Alles wat daarvan afleidt, houdt bedrijven momenteel niet echt bezig."

Naar verwachting zal dinsdag een aantal grote werkgevers in Brabant bekendmaken of, en hoe, ze ingaan op het verzoek van premier Rutte.

Provincie neemt maatregelen

De provincie liet maandagavond weten dat haar medewerkers waar mogelijk de komende week van huis uit moeten werken. "Als mensen geen specifieke zaken nodig hebben om hun werk te doen en als ze afspraken hebben die makkelijk verzet kunnen worden, kunnen ze thuis werken", aldus een woordvoerder.

"We laten aan de inschatting van onze medewerkers over of het voor hen mogelijk is om thuis te werken." Alle overleggen met meer dan 25 personen worden tot en met maandag afgezegd. "Dat geldt ook voor bijeenkomsten van de provincie die extern worden gehouden", zegt de woordvoerder.

