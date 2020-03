Opnieuw ingrijpende coronamaatregel voor Brabant: werk thuis als dat kan

De premier riep werkgevers ook op om werktijden zoveel mogelijk te spreiden om te voorkomen dat medewerkers te dicht op elkaar zitten.

Rutte sprak zijn waardering uit over hoe onze provincie tot nu toe omgaat met de coronacrisis: "Grote waardering voor hoe men er in Brabant tot nu toe mee is omgegaan." Over het thuiswerken was hij helder. Als het even kan, kom dan niet naar je werk. "Dat betekent: blijf thuis als het kan", aldus Rutte.

Op de vragen of scholen nu dicht moeten, was het antwoord: nee. Voor leraren is thuiswerken niet mogelijk, maar dat betekent niet dat zonder gezondheidsklachten het werk moet worden neergelegd. "De scholen blijven gewoon open", aldus Rutte. Maandag bleek dat veel scholen problemen hebben door de vele leraren die zich na de oproep van het RIVM ziek gemeld hadden.

Geen handen schudden

Moet de bewegingsvrijheid voor Brabanders niet beperkt worden, zoals in Italië? Volgens Jaap van Dissel van het RIVM is dat niet aan de orde: "In Nederland zijn we tot in detail geïnformeerd, waardoor we proportionele maatregelen kunnen nemen." Brabant afsluiten hoort daar niet bij.

Een andere nieuwe maatregel waar Rutte mee kwam is het stoppen met handen schudden. Dat geldt voor heel Nederland. "Vanaf dit moment schudden we geen handen meer in Nederland", aldus Rutte. Hij noemde het 'een simpele maatregel'.

"We zijn een nuchter landje, maar ik vraag u allemaal nog eens te kijken naar de bekende hygiëne maatregelen. Het helpt enorm als we dat goed doen", zei hij verder. Het stoppen met handen schudden komt daar nu dus bij.

