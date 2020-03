25 procent minder files tijdens ochtendspits in Brabant na corona-advies van premier Rutte

Arnoud Broekhuis van de ANWB geeft aan dat met name op de A2, A27 en A50 veel minder files stonden. En dat terwijl het regent. "Dat is echt opvallend. In het zuiden regent het en dat maakt de spits meestal extra druk. De files die er stonden, zijn veel korter" zegt hij. "Meestal is dinsdagochtend een van de drukste spitsen, dan zijn die lengtes fors hoger."

Rustig op station Den Bosch

Normaal gesproken is het op dinsdagochtend een drukte van jewelste op het treinstation van Den Bosch. Deze ochtend loopt er slechts een handjevol mensen. De weinige reizigers die rondlopen op het stationsplein kunnen niet anders dan naar hun werk gaan, geven ze aan. Veelal hebben zij beroepen die ze niet thuis uitvoeren. Een taxichauffeur zit in zak en as omdat hij nauwelijks klanten heeft:

'Brabanders, werk thuis'

Maandagavond adviseerde premier Mark Rutte Brabanders thuis te werken als dat mogelijk is. Hij riep alle inwoners van Nederland bovendien op geen handen meer te schudden. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In Brabant zijn 134 personen besmet met het coronavirus, in heel Nederland zijn dat er 321. Brabanders met lichte verkoudheidsklachten werden eerder al opgeroepen thuis te blijven. Uit een inventarisatie van Omroep Brabant bleek dat dertienduizend Brabantse basisscholieren noodgedwongen thuis zaten omdat leraren dat advies massaal opvolgden.

