Rustig op stations en de weg, Brabanders lijken gehoor te geven aan corona-advies van Rutte

Arnoud Broekhuis van de ANWB vertelt dat het vooralsnog rustiger is op de weg dan normaal gesproken op dinsdagochtend, ondanks het slechte weer. “We hebben te maken met regen in het zuiden van het land en dat maakt meestal de spits extra druk. Maar de files die er nu staan zijn korter dan normaal, dat valt wel op."

Op de bekende knelpunten zoals de A2, A58 en A27 staat dinsdag slechts een paar kilometer file. "Maar de lengtes zijn nog beperkt. En meestal is dinsdagochtend een van de drukste spitsen, dan zijn die lengtes fors hoger."

Gemiddeld staat op dinsdag zo’n 110 kilometer file in Brabant. We zitten nu, rond zeven uur 's ochtends, op 60 kilometer. Broekhuis: "Het is nog even afwachten maar het ziet er positiever uit. Ik denk wel dat mensen de oproep volgen en thuis blijven.”

Rustig op station Den Bosch

De weinige reizigers die rondlopen op het stationsplein van Den Bosch kunnen niet anders dan naar hun werk gaan. Veelal doen zij beroepen die niet thuis kunnen worden gedaan:

