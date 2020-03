Dodelijk drugslab in Den Dungen: weer twee mannen uit Kerkrade opgepakt

DEN DUNGEN -

Opnieuw heeft de politie twee mannen uit Kerkrade gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij een drugslab in een oud tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen. Dat meldt de regionale omroep L1. In oktober 2019 kwam een 36-jarige man uit Kerkrade om het leven bij een explosie in dat lab.