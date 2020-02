Dodelijk drugslab Den Dungen kon voor 10 miljoen euro speed maken

De politie denkt dat er met het drugslab in Den Dungen 10 miljoen euro verdiend kon worden. In dat lab ontplofte vorig jaar een vat chemicaliƫn. Een man die er naast stond was op slag dood en er vielen drie gewonden, zo werd maandag bekend in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In de zaak is intussen ook een nieuwe arrestatie verricht. Vorige week werd nog iemand opgepakt. De politie heeft geen details gegeven. Maar het gaat vrijwel zeker om een man uit Kerkrade.

Op een tussentijdse rechtbankzitting werd vorige week al duidelijk dat de politie weet wie de mannen zijn die er mee te maken zouden hebben gehad. Het zijn allemaal inwoners van Kerkrade.

Dode en drie gewonden

Ze waren werkzaam in een lab dat afgelopen najaar werd ontdekt in een oud tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen. Het was goed verborgen en draaide in de nacht van 25 oktober op volle toeren. Ineens ging er iets mis en er ontplofte een vat met chemicaliën. Alles zat onder bijtende en giftige stoffen.

Een man uit Kerkrade (36) was op slag dood. Drie anderen raakten gewond en zaten onder de brandblaren. Ze belden aan bij een buurtbewoner om hulp te vragen.

'Grof geld verdienen'

De politie stond in Bureau Brabant uitgebreid stil bij de gevaren van de illegale labs. "Het is grof geld verdienden ten koste van mensenlevens", zei politiewoordvoerder Els Reijnders.

Ze zei dat de politie denkt dat deze verdachten niet de grote jongens waren en dat er nog meer mensen achter dat lab zaten.

Pasta

Tijdens het onderzoek is becijferd wat je kon doen met alle grondstoffen die binnen stonden. Daarmee kon je tussen de 1400 en 1900 kilo amfetaminepasta maken, ook wel 'natte speed' genoemd. Met die werkzame stof kun je uiteindelijk speed maken. Dat is goed voor een omzet van 10 miljoen euro, rekende de politie uit.

Afpakken

"Criminelen verdienen heel veel geld en dat geld willen we terug hebben", zei officier van justitie Janine Kramer.

De uitzending was de aftrap van een nieuw project dat zich richt op het achterhalen van criminele winsten en het afpakken van dat misdaadgeld.