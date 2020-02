Jacht op miljoenen die werden verdiend met dodelijk drugslab gaat beginnen

Wie weet waar al het misdaadgeld is gebleven dat is verdiend in het dodelijke drugslab in Den Dungen? Die vraag stelt de politie komende week in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Daarmee begint ook een nieuw project waar al veel over te doen was.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) kondigden eind vorig jaar aan dat ze vaker en sneller oproepen gaan doen om 'mee te zoeken' naar het geld dat criminelen verdienden.

Het voorbeeld werd toen genoemd van diverse veroordeelde Brabantse drugscriminelen. Die moeten nog vele miljoenen euro's misdaadwinst aan de Staat der Nederlanden afdragen, maar hun kapitaal hebben ze goed verstopt. Daarom volgt later dit jaar een reeks oproepen aan de buitenwereld om mee te helpen in de speurtocht naar dat vele zwarte geld. Omdat de criminelen daarbij mogelijk met naam worden genoemd, spreken advocaten over een publieke schandpaal en dat vinden ze veel te ver gaan.

Bureau Brabant

Een OM-woordvoerder in Den Bosch bevestigt dat de aftrap van dit project eraan komt. In de uitzending van Bureau Brabant op maandagavond 10 februari wordt als voorbeeld het drugslab in Den Dungen belicht.

"Dit is het eerste praktijkgeval. De specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben uitgerekend wat iets oplevert, als je bijvoorbeeld naar de ketel en grondstoffen kijkt. We gaan dus ook bedragen noemen."

Namen noemen

Omdat het een lopend onderzoek is gaat het in dit geval nog om verdachten en niet om veroordeelden. "We gaan op in Bureau Brabant dus geen namen noemen. Maar wel een oproep doen: heeft u informatie, over de organisatie achter dit drugslab? Maar dus vooral: er is mogelijk veel geld verdiend. Wie weet waar dat geld gebleven is?"

In het drugslab ontplofte er op 25 oktober iets. Mogelijk ging er iets mis bij het kookproces. Daarbij viel een dode, een man van 26 uit Kerkrade. Enkele andere mannen raakten gewond en sloegen op de vlucht. Eentje is er opgespoord. Het gaat om een plaatsgenoot van het slachtoffer. Nog twee andere mannen uit Kerkrade zijn bekend bij de politie maar niet opgepakt.

Waarom dat zo is gelopen is onduidelijk. Mogelijk is er weinig bewijs maar het OM wilde daar verder niks over zeggen op de eerste openbare rechtszaak afgelopen maandag.

