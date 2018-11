Steek je de misdaadwinst in de verbouwing van je huis of van je vrouw?

'S-HERTOGENBOSCH - Het is een van de grootste raadsels bij politie en justitie: al die bergen zwart geld die (Brabantse) criminelen verdienen. Waar stoppen ze dat in? De laatste tijd komt die intrigerende vraag op alle conferenties steeds terug. En niemand heeft een helder antwoord. Wel vermoedens.

Die vermoedens werden woensdag volop uitgesproken op een internationale conferentie over de drugsmarkten van Nederland en België. In het provinciehuis in Den Bosch debatteerden deskundigen er over. Maar, zoveel deskundigen, zoveel antwoorden.

Dwaalspoor

Als criminelen de winst hebben binnen geharkt, met pillen, poeders of wiet doen ze er alles aan om de politie op een dwaalspoor te zetten. Daar slagen ze goed in. "Wereldwijd pakt de politie twee procent van het misdaadgeld af", zei Wilbert Paulissen, die lang in Brabant werkte en nu chef is van de Landelijke Recherche.

Er wordt volgens recent onderzoek van de Universiteit in Utrecht jaarlijks zestien miljard euro in Nederland witgewassen.

Volgens Paulissen zijn er in ons land honderdduizenden mensen bij witwassen betrokken, vaak onbewust. "In de hotelbranche, advocaten, notarissen en banken. Veel mensen doen ook onbewust mee als facilitator, zeker in dat hele financiële stelsel. In een beetje onderzoek bij ons kom je zestig tot tachtig dekmantelfirma’s tegen".

Buitenland

Via-via gaat het geld in heel veel gevallen naar andere landen. "Dat geld zit niet meer in Nederland maar gaat via grote projecten en investeringsmaatschappijen naar Dubai, China en Panama". Later noemde hij ook nog Marokko en Turkije. De recherchechef erkende dat het lastig is om iets terug te halen maar dat je het altijd moet proberen.

Volgens Hanneke Ekelmans, de hoogste baas van de politie in Zeeland en West Brabant, wordt het extra bemoeilijkt door de creativiteit van de crimineel. "Was het vroeger 'follow the money' (volg het geld) Nu is dat veranderd in: 'follow the value" (volg het waardevolle)

Smokkel met je pols

Ekelmans wijst er op dat criminelen allerlei trucs gebruiken om geld over te brengen en dat je daar oog voor moet hebben.

Helemaal mee eens, knikte de chef van de federale recherche in Antwerpen (B) Stanny de Vlieger. "We zien horloges die de wereld rond gaan, om de cash makkelijk te transporteren".

Peperdure horloges: aan de ene kant een statussymbool maar ook een slinkse manier om waardevolle zaken te smokkelen, gewoon om je pols. De Antwerpse commissaris verzuchtte dat het soms onmogelijk is om geld in een ver buitenland te innen.

Tilburgse onderzoeker

Aanleiding voor de conferentie was een diepgravend onderzoek naar de Belgische en Nederlandse drugsmarkten. Een van de onderzoekers is criminoloog Toine Spapens, die aan de Universiteit van Tilburg werkt. Hij dook ook al in de sponsoring door criminelen van bijvoorbeeld voetbalclubs.

Spapens wilde vandaag ook wel wat kwijt over dat misdaadgeld maar was voorzichtiger dan de politiemensen. "Waar het in zit? Dat is the-million-dollar-question. Tja, leuke dingen, vakanties? Je laat je huis verbouwen, je laat je vrouw verbouwen. Misschien vastgoed, kleine bedrijvigheid. Maar waar het echt blijft, daar hebben we geen zicht op.”