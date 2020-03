'Meer Limburgers vast voor dodelijk drugslab Den Dungen'

Opnieuw heeft de politie Limburgers gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij een drugslab in een oud tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen. Dat meldt de regionale omroep L1. In oktober 2019 overleed een 36-jarige man uit Kerkrade in dat lab toen er een explosie plaatsvond.

Eerder al hield de politie plaatsgenoot Marco S. aan, nadat DNA van hem in het lab werd aangetroffen. Hij is eerder veroordeeld wegens drugsdelicten en de inlichtingendienst van de politie had informatie over hem. Hoe de politie de andere twee op het spoor kwam, is nog onduidelijk. Tot dusver heeft justitie weinig aan de gearresteerde mannen gehad, stelt L1. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht.

Het drugslab in Den Dungen bevond zich in een oud tuincentrum. Op 25 oktober van vorig jaar ging er iets gruwelijk fout. Bij het 'koken' van amfetamine explodeerde een vat chemicaliën. Een Limburger overleed, drie anderen raakten vermoedelijk gewond.

Tien miljoen aan speed

De politie denkt dat criminelen met het drugslab tien miljoen euro konden verdienen. Dat werd duidelijk tijdens een uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op 21 april komt de zaak opnieuw voor de rechter in Den Bosch.

