David en Dorothé zijn niet welkom op hun werk buiten Brabant: 'Het voelt alsof je gestraft wordt'

De 42-jarige David Goeloe uit Veldhoven is de enige Brabander bij het Utrechtse IT-bedrijf Triple P Solutions. Alleen hij kreeg dus het advies om thuis te blijven en daar heeft hij toch een beetje dubbele gevoelens bij. "Het is wel vreemd om thuis te zitten als je niet ziek bent. Het komt onhandig uit, want ik zit in de tweede week van mijn proeftijd", vertelt de kersverse medewerker.

Comfortabel

Hij heeft begrip voor het besluit en ziet er vooral de voordelen van in. "Het is heel comfortabel!", zegt hij, terwijl hij op de bank ligt. Ook zijn 11-jarige zoon zit thuis, omdat zijn school dicht is. Veel leraren zijn ziek door het coronavirus. "Nu kan ik mooi oppassen. Toch denk ik dat ik op het werk een stuk productiever ben."

Ook Dorothé Verwijmeren uit Moergestel zit op advies van haar werkgever thuis. Ze werkt bij trainingscentrum GITP in Utrecht. "Het voelt alsof je gestraft wordt voor iets wat je niet gedaan hebt. Ik voel me niet ziek, maar zit wel thuis. Dat voelt gek", zegt de 56-jarige projectcoördinator.

Italiaanse toestanden

Toch is ze wel blij met het besluit van haar werkgever. "Je wilt geen Italiaanse toestanden. We moeten er alles aan doen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken." Ze zit er nu wel iets anders bij. "Normaal in een net pak, nu in een spijkerbroek."

Minister-president Mark Rutte verzocht Brabantse werknemers maandagavond om zoveel mogelijk thuis te werken. Het doel is om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De gedachte is dat minder onderling contact tussen medewerkers op de werkvloer de verspreiding van het coronavirus kan afremmen.

