Thuiswerken heeft veel voordelen: 'Daar is de koffie ook het lekkerst'

Brabanders lijken massaal gehoor te geven aan de oproep van Rutte om zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus. En thuiswerken heeft veel voordelen, zegt werkcoach Sander Vrugt van Keulen. "Het is een kwestie van vertrouwen."

Het grootste voordeel is vooral eigenbelang. "Thuis kun je een lekkere lunch maken en daar is de koffie ook het lekkerst!", lacht de Eindhovense coach. "Dat is toch heerlijk!"

Productiever

Toch zijn er volgens de coach ook een hoop voordelen voor de werkgever. "We werken al veel meer op afstand. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we veel productiever zijn als we onze eigen tijd kunnen indelen."

"Sommige mensen zijn ochtendmensen, de ander is een avondmens", vervolgt Sander. "Is het dan heel erg als een werknemer 's avonds om tien uur nog aan een rapport wil werken? Nee! Als het maar afkomt!"

Vertrouwen

De moeilijkste opgave ligt bij de werkgever. "Je moet leren vertrouwen. Dat is heel lastig!", weet de coach. "Werkgevers kunnen alleen het eindproduct controleren."

Toch is er volgens Sander met de motivatie van de meeste arbeiders niks mis. "De meeste mensen willen heel graag goed werk afleveren. Als je de ruimte krijgt om leuke dingen te doen, krijg je waarschijnlijk ook betere ideeën."

Premier Mark Rutte deed maandagavond aan de Brabantse werkgevers het verzoek om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De gedachte is dat minder onderling contact tussen medewerkers op de werkvloer de verspreiding van het coronavirus kan afremmen.

