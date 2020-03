Mbo's, hbo's en universiteiten blijven open, maar kuchende studenten worden naar huis gestuurd

Meerdere lagere scholen in Brabant sluiten dinsdag de deuren om het coronavirus in te dammen. De meeste mbo's, hbo's en universiteiten gaan door met lessen. Wel blijven er meer studenten thuis vanwege verkoudheid. Dat geldt ook voor docenten, wat op sommige scholen voor een probleem kan zorgen.

Bij Curio in West-Brabant gaan bijna alle scholen open. Twee locaties in Breda moeten noodgedwongen de deuren dinsdag sluiten. Het Bouw en Techniekcentrum en de locatie met technische opleidingen aan de Terheidenseweg 350 blijven dinsdag dicht.

Volgens de woordvoerder van de scholen is er te weinig personeel om open te gaan. "Bij verkoudheid of hoesten moeten leerlingen en medewerkers thuisblijven. Omdat er op deze twee locaties zo weinig leerlingen en leraren zijn, hebben we besloten de lessen voor vandaag op te schorten.''

De drie hotelscholen van De Rooi Pannen in de provincie blijven open en ook de open dag in Eindhoven komende donderdag gaat voorlopig nog gewoon door. "Onze leerlingen kunnen gewoon naar de les komen wanneer ze helemaal fit zijn. Wanneer er studenten verkouden of hoestend in de klas zitten, sturen we ze naar huis", zegt de directeur van de hotelschool in Eindhoven.

Geen handdruk meer

De TU in Eindhoven houdt haar studenten via haar website op de hoogte van de nieuwe richtlijnen van maandagavond. De technische universiteit meldt dat het nu beleid is dat er geen handen meer worden geschud op de campus.

Tilburg University raadt docenten en professoren aan om zich erop voor te bereiden dat ze lessen via het internet geven. Onderzoekers die niet voor de klas staan, wordt gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en telefonisch contact te hebben met collega's.

Meerdere scenario's

Alle locaties van Avans blijven voorlopig nog gewoon open. De hbo-scholen bekijken per dag of ze verdere maatregelen moeten nemen. Hetzelfde beleid geldt voor alle Fontys Hogescholen in de provincie. "Voorlopig kunnen lessen en activiteiten nog doorgaan. Als het RIVM zijn advies aanscherpt, volgen we dit op."

De Breda University of Applied Sciences, voorheen NHTV, roept ook haar docenten en studenten op om gewoon naar de lessen te gaan. Ze volgen daarmee het advies van premier Rutte om het onderwijs gewoon door te laten gaan. De hogeschool zegt dat er al met meerdere scenario's rekening wordt gehouden als het virus zich verder verspreidt. Volgens een woordvoerder wordt er ook gekeken wat er moet gebeuren als scholen in Brabant noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.