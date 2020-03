Boaz (11) verkoopt spullen die plastic overbodig maken en het loopt storm

De 11-jarige Boaz uit Oss wil een wereld zónder plastic. Daarom heeft hij een eigen bedrijfje opgericht waarmee hij spulletjes verkoopt die het gebruik van plastic overbodig maken. Zijn zelf ontworpen producten mag hij verkopen in Het Depot, een bijzonder cadeauwinkeltje in Heesch.

Nederland heeft met nog 14 Europese landen afgesproken dat over vijf jaar al het plastic dat we gebruiken recyclebaar zijn. Maar dat zogeheten Europees Plastic Pact gaat Boaz helemaal niet ver genoeg.

Trots stapt hij binnen bij Het Depot. In zijn hand een mand met daarin prachtige kartonnen doosjes. Shampoo, wasmiddel, herbruikbare wattenschijfjes en speciale zakken om je brood in te verpakken. Het mandje staat op een strategische plek, vlak bij de kassa. Maar dat is volgens Leontien Slaats van Het Depot eigenlijk helemaal niet nodig.

Producten met een visie

Het loopt namelijk storm met de producten van Boaz. "We verkopen hier producten met een sociale visie, zo je wil", zegt Leontien. "De spullen van Boaz passen hier dus heel goed. Mensen komen er speciaal om vragen en als het hier is uitverkocht worden ze alsnog besteld via Boaz zijn website." Om zijn spullen in de winkel te krijgen voerde Boaz een officieel gesprek om zijn visie uit te leggen. "Daar konden we dan ook alleen maar ja op zeggen", zegt Leontien.

Boaz: "Ik dacht ineens dat er wel heel veel plastic in de wereld was en dat we daar iets aan moesten doen." Geholpen door zijn moeder Nike ging Boaz aan de slag en verzon allerlei handige vervangers. In zijn hand een mooi stoffen pakketje. "Dit is bijvoorbeeld een stoffen broodzak. Die neem je dan mee naar de bakker en die kan dan hier jouw brood in doen."

Kentalis Compas College

Boaz verzon de zakken en ze worden gemaakt door leerlingen van het Kentalis Compas College in Oss, een school voor praktijkonderwijs. Maar Boaz verzon nog meer handige spullen. "Dit zijn herbruikbare wattenschijfjes." In zijn hand een stapeltje zachte stoffen kussentjes. "Dan kan je je gezicht schoonmaken en ze daarna in de wasmachine doen." In die wasmachine doe je dan natuurlijk geen wasmiddel uit een grote plastic fles, maar zeep gemaakt van Boaz' 'wasmiddelkorrels'.

Hij krijgt veel complimenten, vertelt Boaz. "Mensen vinden het heel leuk dat ik dit heb verzonnen. En ik ben zelf ook wel trots." Stilzitten doet hij nog niet want er wordt nog druk gewerkt aan nieuwe producten. "We maken nu nog een doek met bijenwas en ook een doek om cadeautjes mee in te pakken." Hij hoopt dan ook dat zijn bedrijfje 'Peer voor Meneer' blijft groeien.

"Ik maak mij zorgen over de opwarming van de aarde", zegt Boaz zacht. En op de vraag wat wij daar allemaal aan kunnen doen antwoordt hij net iets harder. "Koop mijn spullen", lacht hij.