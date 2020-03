Plan om The Grass Company te sluiten is volgens advocaat 'een wonderlijk toneelstuk'

Een wonderlijk toneelstuk. Zo bestempelt advocaat Mark van Weeren het voornemen van de gemeente Tilburg om de vergunning van coffeeshopketen The Grass Company in te trekken. Namens eigenaar Marco de Jong tekent hij protest aan, zegt de raadsman tegen Omroep Brabant.

De gemeente Tilburg stelde vorige week dat er een ernstig gevaar is dat de twee coffeeshops van The Grass Company gebruikt worden voor strafbare doeleinden. Dat is volgens burgemeester Weterings de conclusie van een rapport van het Landelijk Bureau Bibob dat integriteitsonderzoeken uitvoert. Om deze reden wil hij de twee vestigingen in Tilburg sluiten.

“We zijn enorm verbaasd”, vertelt Van Weeren. “Er is sprake van een wonderlijk toneelstuk. Natuurlijk is er een gevaar. Dat is logisch, want elke coffeeshop in Nederland moet softdrugs inkopen bij mensen die illegaal wiet telen. Zo heeft de overheid dat nou eenmaal geregeld.”

‘Gemeente slaat door’

Heb Bibob-rapport waar Tilburg haar voornemen op baseert, is vertrouwelijk en dus niet in te zien. Het dossier is omvangrijk: 250 pagina’s rapport en 600 bladzijden aan bijlagen. “Ambtenaren citeren uit politieverhoren die in rechtszaken zijn gebruikt, maar waar geen straffen in zijn uitgedeeld. Toch worden op basis daarvan conclusies getrokken. De gemeente slaat door. Het is een heel rare gang van zaken. De bedrijfsvoering van The Grass Company is in orde”, stelt Van Weeren.

De gemeente Tilburg laat weten dat de achterdeurproblematiek waar Van Weeren op doelt juist niet de reden is om de sluitingsprocedure in gang te zetten. "Het heeft te maken met andere criminele activiteiten", zegt een woordvoerder. Wat de reden dan wel is, mag de gemeente niet bekendmaken. Informatie uit het Bibob-onderzoek is strikt geheim.

Rechtsgang

De procedure om de vergunning van The Grass Company in te trekken is een technisch verhaal. De advocaat en eigenaar hebben enkele weken de tijd om op het voornemen van de gemeente te reageren. Daarna kan burgemeester Weterings een aantal kanten op: hij kan aanvullend Bibob-onderzoek aanvragen, vergunningsregels aanscherpen of besluiten de vergunning daadwerkelijk in te trekken. Als dat laatste gebeurt, stapt de advocaat naar de rechter. Ook wil hij dan vragen The Grass Company open te houden zolang de rechtsgang loopt.

Van Weeren wijst onder meer naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de burgemeester heeft. Als The Grass Company sluit heeft dat directe gevolgen voor meer dan honderd medewerkers. Bovendien denkt de advocaat dat straathandel bij sluiting van de coffeeshops toeneemt.

Strafzaak

Terwijl de gemeente Tilburg bestuursrechtelijk aan de stoelpoten van de coffeeshopketen zaagt, zijn (oud-)werknemers van The Grass Company verwikkeld in een omvangrijke strafzaak. Het Openbaar Ministerie vervolgt hen wegens witwassen en het vormen van een criminele organisatie. De aanklager vermoedt dat twintig miljoen euro illegaal is weggesluisd. Het onderzoek hiernaar loopt sinds 2014. De rechtszaak is voorlopig aangehouden.

LEES OOK:

The Grass Company al jaren in vizier justitie, maar ook gemeente Tilburg heeft nu de jacht geopend

Burgemeester Tilburg wil coffeeshops The Grass Company definitief sluiten