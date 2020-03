Mondkapjes vliegen de deur uit: ze helpen niet tegen virussen, maar ze verkopen wel

"Schei toch uit man, het is een gekkenhuis", zegt de heer Vermeulen van Safeshock uit Etten-Leur als we informeren naar hoe de zaken gaan. Zijn bedrijf biedt op Bol.com mondkapjes en handgel aan.

Tussen de 500 en 800 per dag

Volgens Vermeulen is hij de enige die de flesjes nog kan leveren in Nederland. "En we zijn de enige met nog een beetje normale prijzen." Die prijzen liggen tussen de 8,55 euro voor een flesje van 100 milliliter en 19.59 euro voor een flesje van een halve liter. Bij Kruidvat betaal je 2 euro voor een flesje van 100 milliliter, als ze er nog zijn... "We vragen iets meer nu, want het is vraag en aanbod. De flesjes worden voor ons ook duurder."

De zaken gaan desondanks goed: "Gemiddeld gaan er hier tussen de 500 en 800 pakjes per dag de deur uit." Is de vraag naar gels en mondkapjes niet een beetje doorgeslagen? "Mensen raken ook wel een beetje in paniek hoor, dat zeg ik heel eerlijk", aldus Vermeulen.

Een advertentie van CS food experience op Bol.com

1800 euro verdiend

Een verkoper uit Sint-Michielsgestel die zich 'Smart Video pro' noemt, biedt op Marktplaats mondkapjes en gezichtsmaskers aan. Het betreft de eenvoudige mondkapjes die tandartsen ook gebruiken. Tegen virussen helpen ze niet, maar ze verkopen wel: "Afgelopen week heb ik er al 500 verkocht", zo laat hij aan Omroep Brabant weten.

Hij merkt dat de vraag naar de kapjes met de dag groeit. Is hij er al rijk van geworden? "Omdat ik pas net bezig ben heb ik nog maar zo'n 1800 euro verdiend, maar ik heb verhalen gehoord dat mensen meer dan 10.000 euro per week verdienen."

'Fake' flesjes

Vermeulen, van de flesjes handgel, waarschuwt voor oplichters. "Je weet dat er veel fake handgel verkocht wordt?" Hij doelt hiermee op handelaars die flesjes bij een andere winkel inslaan en ze voor veel meer geld doorverkopen. Zelf doet hij dat niet: "Wij produceren zelf, bij een bedrijf in Etten-Leur."

Ook daar houdt het ooit op. "Nu staan de halveliterflessen nog op Bol, maar na dit gesprek verwijder ik ze. Ze zijn allemaal uitverkocht." Voor zijn nachtrust is dat misschien maar beter: "Ik heb sinds afgelopen vrijdag niet geslapen, zo druk is het."