28 medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg besmet met coronavirus

Uit een steekproef blijkt dat 28 medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg besmet zijn met het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis dinsdagmiddag. Het ETZ heeft 301 medewerkers getest, verdeeld over twee vestigingen.

Het ziekenhuis test alle personeelsleden die verkoudheidssymptomen hebben. Ook medewerkers met luchtwegklachten en koorts worden getest. Als blijkt dat ze het virus hebben, gaan ze thuis in quarantaine en moeten ze daar uitzieken.

Het ETZ deed de steekproef op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo moet het instituut een beter in beeld te krijgen van de verspreiding van het virus. Vooral in onze provincie is van veel mensen die besmet zijn de bron niet duidelijk. De testresultaten uit Tilburg bevestigen dat besmettingen 'onder de radar' kunnen blijven.

Ook in vijf andere Brabantse ziekenhuizen is het personeel getest. De resultaten daarvan worden later bekendgemaakt. Het is onduidelijk in hoeverre deze besmettingen van ziekenhuispersoneel zijn meegenomen in de recente RIVM-cijfers.

