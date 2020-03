Aantal coronapatiënten in Brabant stijgt naar 157

Het aantal geregistreerde coronapatiënten in Brabant loopt op naar 157. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag. Dat zijn 23 Brabantse patiënten meer dan maandag.

De Brabantse teller stond maandag namelijk nog op 134. In heel Nederland zijn nu 382 positief geteste personen.

Zoals maandagavond al duidelijk werd, is een vierde patiënt die het virus had overleden. Het gaat om een 78-jarige vrouw uit Goirle. De vrouw had al een kwetsbare gezondheid.

Thuiswerken

Sinds maandagavond geldt een nieuwe maatregel specifiek voor Brabanders. Premier Rutte riep inwoners van onze provincie in een speciale persconferentie op om in ieder geval tot en met 16 maart thuis te werken als dat mogelijk is. Het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten geldt ook nog steeds. Alle Nederlanders wordt geadviseerd om voorlopig geen handen meer te schudden.

