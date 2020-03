Alle grote evenementen in Brabant worden afgelast, kijk LIVE mee naar de persconferentie

Het gaat om een update en toelichting over de stand van zaken in onze provincie. De persconferentie vindt plaats in het stadhuis van Den Bosch.

Indoor Brabant

Het eerstvolgende grote evenement is het paardensportevenement Indoor Brabant. Die gaat donderdag van start. Een woordvoerder van Indoor Brabant bevestigt dat het paardenevenement in zijn huidige vorm niet kan worden gehouden. Er wordt geprobeerd om per dagdeel maximaal duizend aanwezigen toe te laten, zodat het wel kan doorgaan.

Eerder vandaag werd bekend dat er dinsdag 23 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen in Brabant. Daarmee stijgt het aantal geregistreerde coronapatiënten in Brabant naar 157. Landelijk zijn er nu 382 mensen positief getest.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.