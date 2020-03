Grote evenementen in Brabant verboden vanwege coronavirus: eredivisieduels en festivals afgeblazen

Een aantal grote evenementen Brabant is verboden vanwege het coronavirus Dat hebben de veiligheidsregio's dinsdag besloten na overleg. Zo gaan eredivisewedstrijden dit weekend gaan niet door. Ook beurzen en festivals, waaronder de carnavalsoptocht in Oosterhout, worden afgelast.

Voor Indoor Brabant, het evenement voor de paardensport dat jaarlijks wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, wordt momenteel gekeken of het evenement opgeknipt kan worden naar verschillende activiteiten met niet meer dan duizend toeschouwers. Bij Indoor Brabant worden tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers verwacht. Lukt het verdelen van de actitiveiten niet, dan wordt ook Indoor Brabant verboden.

Burgemeesters Jack Mikkers van Den Bosch, Theo Weterings van Tilburg en John Jorritsma van Eindhoven houden dinsdagmiddag als voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's een persconferentie over de situatie in Brabant over het coronavirus. Het gaat om een update en toelichting over de stand van zaken in onze provincie. De persconferentie vindt plaats in het stadhuis van Den Bosch.

Premier Mark Rutte riep maandagavond Brabanders al op om waar mogelijk thuis te werken. Ook werden Nederlanders opgeroepen geen handen te schudden.

