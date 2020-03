Terugkijken: nieuwe coronamaatregelen aangekondigd door de Brabantse veiligheidsregio's

DEN BOSCH -

Burgemeesters Jack Mikkers van Den Bosch, Theo Weterings van Tilburg en John Jorritsma van Eindhoven hebben dinsdagmiddag een persconferentie gehouden over de situatie in Brabant over het coronavirus. De burgemeesters zijn de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio's. De persconfrentie kun je hieronder terugkijken.