Juf Patty moest haar klas vertellen dat het schoolkamp niet doorgaat vanwege corona

De wandeling van de lerarenkamer waar zojuist besloten was het kamp af te blazen naar haar groep acht viel haar zwaar. "Ik vertelde dat het kamp niet door kan gaan omdat dan kinderen thuis moeten blijven die een kuchje hebben of een snotneus. Dat kunnen we niet maken, vinden wij als leraren, dus gaat het kamp niet door."

Boos en verslagen

"Eerst was de klas doodstil", vertelt Patty "Toen werden sommigen boos en anderen zaten er verslagen bij. Ze hadden zich zo verheugd. We waren er zo mee bezig, met de fietstocht naar de 'geheime' locatie en met de voorbereidingen voor de bonte avond."

"Maar", voegt de juf er snel aan toe "We gaan er alles aan doen om dit jaar met onze oudste basisschoolleerlingen toch nog een keer op kamp te gaan. Morgen en de andere dagen gaan we er gewoon iets een leuks van maken met spelletjes in de klas."