'Explosie van geweld' in Breda: twee verdachten melden zich

Twee mannen van 18 die betrokken waren bij een vecht- en steekpartij op de Haagdijk in Breda, hebben zich gemeld bij de politie. In Bureau Brabant werd maandag aandacht besteed aan de 'explosie van geweld'. De mannen zagen zichzelf op camerabeelden die in het opsporingsprogramma werden getoond en besloten zich te melden.

Eind december was er op de Haagdijk in Breda een vechtpartij tussen een groep jongeren en twee mannen die een sigaretje stonden te roken bij hun auto. Bureau Brabant zond maandag beelden uit die waren gefilmd met een telefoon. Ook werd een reconstructie getoond. Op de filmbeelden is te zien hoe de vlam in de pan sloeg toen de groep van vier mannen en vier vrouwen langs de rokende mannen liep.

Flinke verwondingen

Er werden flinke schoppen en klappen uitgedeeld en er werd gestoken. Een van de twee rokende mannen raakte daarbij flink gewond. Zijn letsel: een gebroken oogkas, twee klaplongen, gekneusde ribben en drie steekwonden in de rug. Ook zijn vriend raakte gewond.

Twee mannen die te zien zijn op de beelden hebben zich dus nu gemeld bij de politie. Ze komen allebei uit Breda. De recherche gaat hun rol in het geheel onderzoeken. Ook het onderzoek naar de andere betrokkenen gaat verder.

LEES OOK:

Vechtpartij op Haagdijk in Breda was 'een explosie van geweld', slachtoffer kreeg drie messteken

Al dertien steekpartijen en zes schietpartijen in Breda dit jaar