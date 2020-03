Maand na verwoestende brand zijn de tranen gedroogd en kijkt RMR alweer vooruit

RMR interieurbouw is geen doorsneebedrijf. Het richtte villa's in van bekende tv-sterren en een appartement van een bekende voetballer op partyeiland Ibiza. Namen wil Rijnen, vanwege de privacy, niet noemen. "Wij mogen bij het inrichten van exclusieve huizen van bekende Nederlanders zelfs geen foto's maken."

Rob Rijen vertelt in de video hoe zijn bedrijf na de enorme brand weer op gang komt:

Het bedrijf, dat twintig jaar bestaat, heeft een grote klantenkring van steenrijke en bekende Nederlanders. Voor kasten en meubels worden alleen de beste materialen gebruikt.

Een traantje

"We hebben wel een traantje moeten laten", zegt Rob drie weken later in zijn nieuwe tijdelijke kantoor en fabrieksruimte. De klap kwam pas toen hij het totaal verwoeste bedrijfspand, daags na de brand, bij daglicht zag. Mede dankzij de hulp van bevriende ondernemers kon het bedrijf razendsnel een doorstart maken. De sloop van de bouwval die overbleef na de brand, is dinsdag begonnen. Over dik een jaar moet er een fonkelnieuw bedrijfspand staan.

Ondertussen is, na de brand, de productie van onder andere kasten weer op gang gekomen. Alles was afgebrand en moet opnieuw worden gemaakt. De schade door de brand loopt in de miljoenen euro's. Ook moet het bedrijf het tijdelijk zonder showroom doen. Maar één ding staat vast voor Rob: zijn bedrijf zal in alle glorie herbouwd worden op de oude plek: "Dat is onze plek, daar horen wij thuis."