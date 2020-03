RMR interieurbouw uit as herrezen na verwoestende brand

RMR Interieurbouw in Moergestel werd door een verwoestende brand volledig in de as gelegd, Drie weken later is het bedrijf alweer herrezen. Vanuit een tijdelijke bedrijfshal, een paar honderd meter verderop, wordt hard gewerkt aan de wederopbouw. Oprichter en eigenaar Rob Rijnen wil ondanks de brand vooral positief blijven en vooruitkijken.

De klap kwam pas de volgende dag, toen Rob Rijnen bij daglicht zag hoe zijn levenswerk in vlammen was opgegaan. Op Valentijnsdag 14 februari brandde het kantoor- en fabriekspand van de exclusieve interieurbouwers tot op de grond toe af. De oorzaak is nog steeds onbekend.

"We hebben wel een traantje moeten laten", zegt Rob drie weken later in zijn nieuwe tijdelijke kantoor en fabrieksruimte. Mede dankzij de hulp van bevriende ondernemers kon het bedrijf razendsnel een doorstart maken.

Quote 500

RMR Interieurbouw werd twintig jaar geleden opgericht door drie mannen, waaronder Rob Rijnen. In de loop der jaren kreeg het Moergestelse bedrijf steeds meer exclusieve, steenrijke klanten uit de Quote 500. Het richtte villa's in van bekende tv sterren en appartementen van succesvolle voetballers. Alleen de beste materialen worden gebruikt. Van het interieur van zijn tijdelijke kantoor gruwt Rob. Maar ja, de meubels stonden er al en je moet iets.

Ondertussen is de productie van onder andere kasten alweer in volle gang. Alles was afgebrand en moet opnieuw worden gemaakt. De schade door de brand loopt in de miljoenen euro's. Ook moet het bedrijf het tijdelijk zonder showroom doen. Maar één ding staat vast voor Rob: zijn bedrijf zal in alle glorie herbouwd worden op de oude plek. De sloop van de bouwval die overbleef na de brand, is al begonnen. Over dik een jaar moet er een fonkelnieuw bedrijfspand staan.