Geen Papa Roach en Agnes Obel in poppodium 013 dit weekend vanwege coronavirus

Poppodium 013 heeft de concerten van Agnes Obel en Papa Roach dit weekend afgelast. Vanwege het coronavirus worden grote evenementen in Brabant aan banden gelegd. De concerten in de kleine zaal van 013, onder meer van Band with Benefits en Samantha Fish, gaan wel door.

Voor het optreden van de Deense zangeres Agnes Obel op vrijdag zijn al tweeduizend kaartjes verkocht. Dat concert wordt verplaatst naar vrijdag 7 augustus.

Voor het optreden van de Amerikaanse metalband Papa Roach op zaterdag zijn al drieduizend kaartjes verkocht. Het is nog niet duidelijk of dit concert later worden ingehaald of dat bezoekers hun geld terugkrijgen. "Dat wordt nu onderzocht", aldus interim-directeur Peter van der Aalst van poppodium 013.

Contact met Mezz en Effenaar

"Wij volgen de richtlijnen van de veiligheidsregio", legt Van der Aalst uit. "Tot maandag zullen er geen grote concerten worden gehouden. Dan kijken wij weer opnieuw of er maatregelen getroffen moeten worden. Het is voor de hele wereld een onzekere situatie, ook voor Brabant."

Van der Aalst heeft ook contact met popzalen Mezz in Breda en de Effenaar in Eindhoven. "Die hanteren hetzelfde beleid. Nu heeft Mezz geen ruimte voor meer dan duizend bezoekers. De Effenaar in Eindhoven heeft dit wel maar daar waren dit weekend geen grote concerten gepland."

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.