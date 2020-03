Het regent afzeggingen bij bed and breakfast vlak bij de Efteling: 'Bang voor coronavirus'

Bed and breakfast Het Wolfseind in Sprang-Capelle heeft door de strategische ligging, vlak bij de Efteling, normaal geen klagen over boekingen. Maar door de uitbraak van het coronavirus annuleert de helft. Eigenares Sandra Schoenmakers: "Mensen zijn door het coronavirus bang voor grote menigten."

Gezinnen die een dagje uit willen, vinden normaal makkelijk de weg naar de B&B van Sandra Schoenmakers in een gerenoveerde stadsboerderij uit 1670, midden in Sprang-Capelle: "Het wordt nu afgeraden om de grote menigte op te zoeken. In de Efteling komen veel mensen samen uit verschillende landen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is dat we minder bezetting hebben."

Stoffig en vies

Schoenmakers heeft de B&B sinds vier jaar. Ze heeft nu alle tijd om op te ruimen: "Dit is een oud huis. We zijn aan het eind van de verbouwing. We hebben nog volop te doen. Ik ben de boel uit onze enorme kelders aan het opruimen. Dan maar even heel stoffig en vies."

Maar hoe lang is dit vol te houden? "Dit moet natuurlijk geen maanden duren, maar gelukkig kunnen we het nog wel eventjes uitzingen."

Terrasweer

Ondertussen hoopt Schoenmakers vooral op beter weer: "Ze zeggen dat dan het virus het land uit gaat. Dus daar kijken we naar uit. En dan met een Corona op het terras!"