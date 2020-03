Waarom verregaande coronamaatregelen in Brabant volgens experts proportioneel zijn

Een week lang durende 'sociale onthouding'. Thuiswerken als tijdelijke stelregel. En een verbod op grote evenementen. Dat kondigden de Veiligheidsregio's in Brabant af.

Niet te streng?

De vraag is of instanties met deze crisismaatregelen juist handelen. Had de overheid in een eerder stadium niet meer moeten doen om het coronavirus te bestrijden? Zijn de huidige maatregelen te soft of juist te streng? En waarom krijgt alleen Brabant hiermee te maken? Spoiler alert: deskundigen zeggen dat de maatregelen ingrijpend zijn en daarom misschien verrassend, maar wel proportioneel zijn.

De Veiligheidsregio's gingen met de maatregelen in elk geval niet over een nacht ijs. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven nam naar eigen zeggen 'de moeilijkste beslissing' in zijn bestuurlijke carrière.

Brabant-breed zetten de voorzitters van de Veiligheidsregio's een streep door alle betaald voetbalwedstrijden en veel concerten. Op deze manier willen bestuurders 'vitale organisaties' zoals de zorg coronabestendig houden, al was er sprake van 'een duivels dilemma'. Aan de ene kant wil men het dagelijkse leven in Brabant niet ontwrichten. Aan de andere kant voelt de overheid zich genoodzaakt de rappe verspreiding van het virus in Brabant tegen te gaan. Maar waarom juist deze maatregelen? Eerst wat feiten.

Carnaval

Op 28 februari test een inwoner van Loon op Zand als eerste in Nederland positief. Besmettingen volgen elkaar dan in rap tempo op. Na elf dagen staat de teller in Nederland op 382, waarvan 157 besmettingen in Brabant.

De oorzaak van de toename is tweeledig, volgens arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Enerzijds nam een groot aantal in Noord-Italië vakantie vierende Nederlanders het virus mee naar huis.

Anderzijds lijkt carnaval tóch wel een grote rol te hebben gespeeld in de vermenigvuldiging van het aantal besmettingsgevallen. Daar is Murk haast zeker van. "Anderen hadden het virus toen al onder de leden, maar waren zich daar niet bewust van. We vermoeden dat de eerste Nederlander het virus halverwege februari al onder de leden had. Die heeft het ongemerkt doorgegeven."

Uniek

Dat zou volgens Murk een verklaring zijn waarom juist in deze provincie relatief veel coronapatiënten zijn, waarvan de besmettingsbron onbekend is. Volgens het RIVM gaat het om ongeveer de helft van alle Brabantse besmettingen. Dat is volgens RIVM-topman Jaap van Dissel een 'unieke' situatie. En een unieke situatie vraagt om unieke maatregelen.

Dat realiseerden de drie burgemeesters zich deze dagen maar al te goed. Op termijn is deze situatie immers een gevaar voor het ontwrichten van 'vitale' diensten van de Nederlandse samenleving. De gezondheidszorg bijvoorbeeld. Voor verreweg de meeste mensen is het virus niet levensbedreigend. Voor kwetsbare mensen, zoals ouderen of zieken, is het virus gevaarlijker. Zij maken de grootste kans in het ziekenhuis te belanden.

Gevaar

En daar schuilt volgens Van de Sande, oud-hoofd infectieziektenbestrijding bij GGD Hart voor Brabant het gevaar: intensive cares mogen niet overvol raken. Als die vol- en zelfs overstromen, behoort een golf aan sterfgevallen tot de mogelijkheden. Experts noemen Italië als schrikbeeld. Daar kunnen hospitalen de toeloop van coronagevallen niet meer aan, met hoge sterfcijfers tot gevolg. Het aantal coronadoden steeg daar binnen een dag tijd van 463 naar 631.

"Dat willen we hier echt voorkomen", benadrukt Murk, om er snel aan toe te voegen: "De situatie hier is heel anders dan daar." Van de Sande is het daarmee eens. "De zorg in Nederland is trapsgewijs opgebouwd. Mogelijke coronapatiënten melden zich eerst bij huisartsen. GGD'en zijn goed over het land verspreid en voeren contactonderzoeken uit bij positieve tests. Pas als de nood echt aan de man is, belanden zij in het ziekenhuis.

Remmen

Om de situatie zo te houden, is het verbieden van grote evenementen op zijn plaats, vindt Murk. "Je moet het zo zien: als je heel vlug extreme maatregelen neemt, zullen mensen denken: waar slaat dit op? Maar als de overheid lang niks doet, zoals in Italië, wordt de situatie onbeheersbaar. Wat dat betreft is het fijn dat Brabanders vandaag (dinsdag) meteen al adviezen van Rutte overnamen. Meer mensen werkten thuis, zagen we aan de files. En handen geven doet amper iemand. Dat is goed. Mensen moeten weten: alleen samen kunnen we verdere verspreiding tegengaan."

Volgens Van de Sande draait het om de balans: "We gooien niet het hele land op slot. Tegelijkertijd proberen we de rappe groei aan besmettingen te remmen. Zo moet voorkomen worden, dat de situatie onhoudbaar wordt en houden we het redelijk in de hand."

