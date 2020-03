Eerste kievitsei gevonden in Schijndel, voorgevoel liet Piet van Hal niet in de steek

Je kunt er de klok niet helemaal op gelijkzetten, maar het is wel bijna altijd in maart raak in het buitengebied van Schijndel en Sint-Oedenrode. Hier is voor de zoveelste keer het eerste kievitsei van Brabant gevonden. Speurneus van het jaar is de 71-jarige Piet van Hal van de Weidevogelgroep Schijndel.

Van Hal meldde zijn vondst dinsdagmiddag om half twee bij Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap. Die ging direct poolshoogte nemen om te bepalen of het een echt kievitsei betrof en dat het er niet door een vroeg actieve paashaas was neergelegd.

'Goedgekeurd' ei

Het vogelproduct lag er volgens Sloothaak authentiek bij. Hij verwacht zelfs dat moeder kievit er de komende dagen nog twee of drie bij zal leggen. Dat kan ze in alle rust doen, zo verwacht Sloothaak, omdat het weiland te nat is om bewerkt te worden én omdat mensen die er een gewoonte van maken om het eerste kievitsei op te sporen er voor dit jaar een punt achter kunnen zetten.

Het mag dan de Brabantse primeur zijn; in Groningen werd vorige week landelijk gezien al het eerste kievitsei gevonden. Piet van Hal kan er niet mee zitten. Hij is gewoon blij dat hij tijdens zijn zoektocht met twee maten van de Weidevogelgroep Schijndel Jan van Geffen en Andre van Zeeland, het bewuste nest had gevonden. Met medewerking van de boer, die eigenaar is van de akker waar het nest lag, zo wil hij er graag aan toevoegen. Van Hals voorgevoel had hem niet in de steek gelaten. Vroeger ging hij met speurhonden op pad en bovendien is het een vogelkenner bij uitstek. Hem maak je niks wijs op vogelgebied.

Geen toeval

Vanaf de weg was het hem al een paar keer opgevallen dat de kieviten in het bewuste gebied actief waren. Dat er een paar zelfs kraaien aan het wegjagen waren. Dan weet je als vogelkenner dat die kieviten wat te verbergen, wat te beschermen hadden. Een nest dus. Het was dinsdag weliswaar hondenweer, maar dat weerhield de natuurliefhebbers er niet van om op zoek te gaan. Met een pot koffie in de auto uiteraard. Ze vonden uiteindelijk zelfs meer dan één nest. Of het toeval is dat Brabants eerste kievietsei weer in de gemeente Meierijstad werd gevonden? Van Hal. “Ik denk dat wij er in dit gebied gewoon elk jaar op gespitst zijn. We zijn er actief.”

Kleinzoon in voetsporen?

En zo had de in Boxtel geboren, maar al tientallen jaren in Schijndel wonende vogelaar niet alleen tegen Omroep Brabant, maar ook tegen zijn 4-jarige kleinzoon Alex wat te vertellen. De jongen mocht dinsdag logeren bij opa. “Ik heb het hem verteld, maar of hij het allemaal heeft begrepen? Och, ik ga een keertje met hem terug naar de plek en leg het hem dan nog eens uit. Het zou inderdaad leuk zijn als hij later dezelfde hobby krijgt.”

