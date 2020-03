Amateursporten komend weekend massaal afgelast na oproep van sportkoepel NOC*NSF

Alle sportwedstrijden van Brabantse teams voor komend weekend zijn massaal geschrapt. Dat gebeurde na een advies van sportfederatie NOC*NSF. De hockeybond gaf als eerste gehoor aan de oproep. Niet veel later volgde het amateurvoetbal, handbal, korfbal en volleybal.

Ook alle wedstrijden van Brabantse teams in het rugby, basketbal en honk- en softbal zijn afgelast. Verder gaan alle waterpolowedstrijden voor Brabantse teams niet door. Brabantse waterpolo-scheidsrechters mogen dit weekend ook niet in actie komen.

Het gaat bij alle sporten zowel om de wedstrijden die in Brabant gespeeld zouden worden, als uitwedstrijden van Brabantse teams. Voor alleen al het hockey geldt dat er in totaal zo'n 2000 wedstrijden door dit besluit niet door gaan. Inhaaldata worden op een later moment bekend.

'Virusuitbraak inperken'

De oproep van NOC*NSF kwam nadat de Brabantse veiligheidsregio's dinsdag besloten om grote evenementen te verbieden. Andere organisaties werden opgeroepen om maatregelen te nemen in de hoop het aantal coronabesmettingen in te perken.

"Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dit is een belangrijke doelstelling die NOC*NSF van harte ondersteunt", zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van de sportkoepel.

Profvoetbal al geschrapt

Het advies om wedstrijden te schrappen geldt vooralsnog alleen voor komend weekeinde. Dinsdag werd al besloten alle thuiswedstrijden van clubs uit Brabant in het betaalde voetbal af te gelasten

