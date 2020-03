NOC*NSF adviseert om alle activiteiten van amateursportclubs in Brabant af te gelasten

EINDHOVEN -

Sportfederatie NOC*NSF adviseert om komend weekeinde alle sportevenementen in onze provincie niet door te laten gaan vanwege het coronavirus. Dinsdag was al door de KNVB besloten alle thuiswedstrijden van clubs uit Brabant in het betaalde voetbal af te gelasten. Het is volgens NOC*NSF het beste dat ook alle amateurclubs alle activiteiten dit weekeinde opschorten.