Masters of Hardcore in Brabanthallen afgelast vanwege coronavirus, trekt jaarlijks 30.000 bezoekers

DEN BOSCH -

De 25ste editie van dancefestvial Masters of Hardcore in de Brabanthallen in Den Bosch is afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus in Brabant. Dat meldt de organisatie woensdag op haar website. "Met meer dan 30.000 bezoekers over de hele wereld, vinden we het niet verantwoord de huidige situatie te negeren", schrijft de organisatie.