'Besmetting van ziekenhuispersoneel geeft vertekend beeld, ziekenhuis veiliger dan supermarkt'

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg is een veilige plek, en zeker coronabestendiger dan een supermarkt of gemeentehuis. Die boodschap communiceert het hospitaal nadat men dinsdag te maken kreeg met afmeldingen van afspraken op poliklinieken door patiƫnten. Dat gebeurde toen bekend werd dat 28 medewerkers het coronavirus onder de leden bleken te hebben.

"We krijgen vragen van mensen of het wel veilig is om naar het ziekenhuis te komen", stelde de zegsman, dinsdagavond kijkend naar berichtjes op zijn telefoon. Op dat moment is hij met arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het gebouw van Omroep Brabant in Son. Zij maken zich op voor een vraaggesprek op televisie en de website over het coronavirus.

Kijk hier de Q&A terug:

'Vertekend beeld'

De vragen komen van bezorgde Brabanders. Zij vernamen 's middags dat uit een steekproef onder 301 ziekenhuismedewerkers 28 mensen positief testten op het coronavirus. De woordvoerder reageert meteen: "Dit geeft een vertekend beeld."

Dat zit als volgt: Het RIVM besloot vorige week vooral Brabants ziekenhuispersoneel te testen om na te gaan in hoeverre het coronavirus zich in de provincie heeft verspreid. Reden hiervoor is dat van de helft van alle Brabantse besmettingen onduidelijk is wat de bron is. Van de 503 Nederlandse besmettingen komen er 223 uit onze provincie. Van de 1100 geteste ziekenhuismedewerkers bleek 3,9 procent het coronavirus te hebben.

Probleem van maatschappij

Dat lijkt volgens de woordvoerder ernstiger dan het is. Hij nuanceert: "We hebben gericht getest. Het leeuwendeel van de geteste medewerkers kampte met milde gezondheidsklachten, wat de kans op een positieve test vergrootte. De kans dat zij patiënten en collega’s besmet hebben is uiterst klein." Het virus trof ook medewerkers die niet aan de bedden van patiënten staan en zich al eerder ziek meldden. Zij zitten nu thuis in isolatie."

Arts-microbioloog Murk benadrukt dat het coronavirus een probleem is van de maatschappij, en dus óók van het ziekenhuis en de 6500 mensen die er werken. Hij zegt dat door de testresultaten een onjuiste beeldvorming ontstaat. “Het is niet zo dat het ziekenhuis een hotspot is waar iedereen het virus heeft. Dat beeld is niet terecht. Mensen denken misschien dat je in het ziekenhuis gevaar loopt en buiten niet. Terwijl het ziekenhuis veiliger is dan elders." Dat zit hem onder meer in extra aandacht voor (hand)hygiëne, de inzet van de afdeling infectiepreventie en training van medewerkers.

Bezorgdheid

In het Bredase Amphia Ziekenhuis kwamen tijdens de steekproef onder medewerkers tien besmettingen aan het licht. En ook daar krijgen ze veel vragen. "Mensen zijn zeer begrijpelijk bezorgd", zegt een voorlichter. Net als in Tilburg heeft men hier voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hebben patiënten met griepachtige klachten een afspraak, dan vraagt het Amphia hen die te verzetten. Als bezoek klachten heeft, wordt hen verzocht niet langs te komen.

Bovendien worden coronapatiënten in strikte isolatie behandeld. Als mensen met griepachtige klachten zich bij de spoedeisende hulp melden, komen ze in een aparte ruimte terecht. Medewerkers dragen daar beschermende kleding. De woordvoerder: "Patiënten kunnen gewoon bij ons terecht."

