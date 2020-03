Riny is 74 en geniet als hij kleuters leert boksen in zijn boksschool

"Als ik het niet doe, voel ik me helemaal niet goed", zegt Riny naast de boksring. Hij begon zijn bokscarrière al heel jong. "We vochten vooral op straat dus conditie hadden we wel, na een paar maanden bokstraining vocht ik m'n eerste wedstrijd in Eindhoven: 'The Golden Glove', ik vergeet het nooit meer", vertelt hij met een grote glimlach.

Jongens nou is het genoeg

Na een paar jaren boksen begonnen de echte wedstrijden. Bijna iedere week was hij in de ring te vinden in zowel binnen- als buitenland. Deze bokswedstrijden vonden hoofdzakelijk plaats in het zwarte circuit, zoals op kermissen en braderieën, want daar was het meeste geld te verdienen. Verder zat Riny ook bij Jong Oranje. Na 118 partijen over de hele wereld hing hij de bokshandschoenen aan de wilgen. Riny bleef nog 40 jaar boksen in Gemert waarvan de laatste 12 jaar als trainer.

Nu staat hij dagelijks in de sporthal in Beek en Donk waar hij zijn eigen boksschool heeft, met 130 leden een van de grootste boksclubs in de regio. Vooral de lessen aan kleine kinderen geeft Riny met heel veel plezier. "Die kleintjes die kunnen helemaal niks. Ze klieren, spelen en kwallen en dan roep ik: 'Jongens nou is het genoeg, nou gaan we serieus vechten.' Om kinderen van zes jaar dan te zien boksen, dat is prachtig". De ogen van Riny stralen als hij het vertelt.

Corona

Voor zondag had Riny een internationaal boksgala georganiseerd. "We hadden een groot programma maar dat mag niet doorgaan. We laten wat kleintjes boksen en ook wat grote. Er is eten en drinken en er kunnen wat mensen komen, maar niet te veel want anders krijg ik gedonder, vertelt Riny. Ondanks deze tegenslag denkt Riny niet aan stoppen. "Dat is geen optie, dan is het einde oefening. Je gaat thuiszitten en je komt zo tien of vijftien kilo aan, ik denk dat stoppen heel slecht is. Dus ik ga door", zegt een strijdbare Riny.

Het afgeslankte boksfeestje in Beek en Donk begint zondag om één uur.