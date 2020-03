Corona betekent einde seizoen Tilburg Trappers: 'Enorme teleurstelling'

Volgens voorzitter Gert-Jan van den Nieuwenhoff van de Trappers zijn de Tilburgse spelers niet blij. "Het is een enorme teleurstelling dat het seizoen niet afgemaakt kan worden, maar het besef is er dat er weinig keus is."

Met de Duitse clubs is nog besproken om te spelen zonder publiek. "Maar daar is niemand bij gebaat en je mist ook nog eens recettes."

Voorzitter Tilburg Trappers over plotseling einde seizoen door Corona

De Oberliga volgt met het staken van de play-offs het advies op van de Duitse overheid. Eerder deze week schrapte de Duitse IJshockeybond ook al wedstrijden op het hoogste en tweede niveau.

Vrijdag zouden de Trappers in hun eerste play-off-duel Selber Wölfe ontmoeten. De Tilburgse ijshockeyers zijn drievoudig kampioen van de Oberliga en eindigden het reguliere seizoen bovenaan de ranglijst.

