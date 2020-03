Fileprobleem opgelost door groot aantal thuiswerkers

De strenge maatregelen vanwege het coronavirus zorgen voor lege snelwegen in Brabant. Woensdagochtend was er zelfs geen enkele file te bekennen. Een unieke situatie, volgens een woordvoerder van de ANWB. ''Het komt eigenlijk alleen in de zomervakantie voor dat er geen files staan.''

Ook in Limburg waren er woensdag geen files. Volgens de woordvoerder is dat een direct gevolg van het grote aantal werknemers dat deze week vanuit huis werkt. "We zagen het gisteren al met een kwart minder files, op een ochtend waarin het zelfs regende. Ook de komende dagen zal het rustiger blijven."

Ook Rijkswaterstaat heeft de grote afname van het aantal automobilisten opgemerkt. "Dat geldt voor heel Nederland, maar Brabant in het bijzonder. Op dinsdagavond was er een piek van 99 kilometer file, terwijl het gemiddelde op die dag normaal gesproken op 275 kilometer ligt. Op woensdagochtend stond er slechts 33 kilometer file in het hele land."

A2, A15 en A16

Hoewel de oproep thuis te blijven vooral gericht was aan Brabanders, was het niet alleen in het zuiden rustig op de weg. Ook op de wegen boven de rivieren, was het opvallend stil de afgelopen twee dagen. "Doordat er minder reizigers uit Brabant in noordelijke richting rijden, is er minder verkeer op de A2, A15 en A16. Het is lastig te voorspellen hoe lang het rustig zal blijven. Het ligt eraan hoe lang mensen thuis blijven werken."