Wikken en wegen voor Indoor Brabant-directeur Hunze: ‘Gelukkig gaat het sportieve gedeelte wel door'

“Dinsdag kwam het bericht dat evenementen met maximaal duizend toeschouwers door mochten gaan”, zegt Marcel Hunze. “Het grootste belang voor ons was dat het sportevenement kon doorgaan, met of zonder publiek. Door alle ontwikkelingen met de veiligheidsregio’s is besloten om geen publiek toe te laten.”

De suggestie dat de negatieve reacties van het publiek een rol bij die beslissing hebben gespeeld, wijst de toernooidirecteur resoluut van de hand.

“Het sentiment rond deze kwestie is groot. We konden het door laten gaan, maar om onduidelijkheid te voorkomen hebben we besloten om het toch niet te doen. Niemand kan garanderen dat je niet ziek wordt. We hebben geluisterd naar adviezen van experts. Duizend toeschouwers in de hal zal niet veel meer sfeer toevoegen. We streamen nu alle wedstrijden live.”

Schade

Het evenement een week verschuiven was ook geen optie. “Wellicht is er dan nog steeds sprake van corona. Nu gaat het sportieve deel gelukkig wel door.” Ondanks alle commotie heeft Indoor Brabant steeds goed gehandeld, vindt Hunze. “Achteraf praten is altijd makkelijk. We hebben gedaan wat we moesten doen en hebben continu overleg gehad. Deze beslissing is de beste van dit moment.”

Volgens Hunze hebben financiële belangen geen rol gespeeld bij de beslissing. “Schade hebben we sowieso. Dat staat buiten kijf. Het gaat nu om de sport.” Of er een last van de schouders van Hunze is gevallen? “Dat zal nog wel even duren.”