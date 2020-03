ASML laat helft van kantoorpersoneel vanuit huis werken

VELDHOVEN -

ASML gaat zeker 10.000 man aan personeel in Eindhoven en Veldhoven opsplitsen in groepen die om de week vanuit huis of 'op de zaak' werken. Op die manier wil het bedrijf voorkomen dat het dagelijkse werk in gevaar komt door het coronavirus. Ook gaat de chipmachinemaker onderzoeken hoe het bij nog meer collega's de temperatuur kan meten om te checken op besmetting, laat een woordvoerder weten. Bij sommige werknemers gebeurt dat al.