Wat voor trainer is Roger Schmidt? ‘Hij is iemand die de jeugd een kans geeft’

Het zal nog even duren voordat Schmidt voor de groep staat in Eindhoven. Interim-trainer Ernest Faber maakt het seizoen af als eindverantwoordelijke en zal daarna weer teruggaan naar de PSV Academy als hoofdjeugdopleiding. Pas wanneer bekend is of en wanneer PSV Europees voetbal speelt, zal duidelijk worden wanneer Schmidt zijn eerste training zal leiden.

Huub Stevens vertelt in de video wat voor trainer Roger Schmidt is:

“Schmidt is een trainer die houdt van aanvallend en dominant voetbal”, zegt Stevens over de nieuwe PSV-trainer. “Verder is het een vrij rustige man, die af en toe ook natuurlijk emotioneel kan zijn tijdens een wedstrijd. Maar dat hoort bij het trainersvak.”

PSV heeft de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in de jeugd. De Eindhovenaren zijn steeds meer een opleidingsclub aan het worden. En volgens Stevens past Schmidt daar goed bij. “Hij geeft de jeugd een kans en kijkt er goed naar. Daar zal PSV ook naar gekeken hebben in de zoektocht naar een nieuwe trainer.”

Ik denk dat het juist goed is voor PSV om een buitenlandse trainer te hebben.

Het is al weer even geleden dat PSV een buitenlandse trainer aan het roer had staan. De laatste was Eric Gerets, die in 2002 uiteindelijk ontslagen werd. Toch is het niet verrassend dat de Eindhovense club nu in zee gaat met een buitenlander, vindt Stevens. “Je schetst een profiel en daarbij hoef je niet per se naar de nationaliteit te kijken. Ik denk dat het juist goed is voor PSV en voor de eredivisie om nu eens een buitenlandse trainer te hebben.”

Toch kunnen de PSV-spelers hun borst wel nat gaan maken voor de komende voorbereidingsperiode op het nieuwe seizoen. Duitse trainers staan namelijk bekend om hun harde manier van trainen. “Maar dat is ook nodig in het hedendaagse topvoetbal”, zegt Stevens. “Je moet een goede basis hebben om 90 minuten of meer voluit te kunnen gaan. Dus zo’n zware voorbereiding is helemaal niet erg.”

