Vrouw (29) opgepakt voor beschieten bussen in Eindhoven

In de woning van de vrouw werden ook nog gasdrukpatronen gevonden. De politie vermoedt dat de wapens gebruikt zijn voor het beschieten van de bussen. Dit zal moeten blijken uit nader onderzoek van de wapens. Het motief van de vrouw is niet bekend.

Ramen gesneuveld

In anderhalf uur tijd werden dinsdagavond acht stadsbussen beschoten. Van alle bussen zijn de ramen gesneuveld. Dat bevestigt busbedrijf Hermes aan Omroep Brabant. Na het vandalisme heeft Hermes alle stadsbussen dinsdagavond van de weg gehaald. In de bekogelde bussen zaten passagiers, maar er is niemand gewond geraakt.

