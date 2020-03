Professor Van den Heuvel voorspelt verloop coronavirus: ‘Besmettingen lopen nog op tot eind maart’

Het aantal nieuwe besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus per land kunnen met redelijke zekerheid berekend worden voor de nabije toekomst. Dat doet professor Van den Heuvel door data over het virus samen te voegen met het aantal inwoners van een land.

Kantelpunt

Voor de vier landen met het hoogste aantal besmettingen, China, Zuid-Korea, Iran en Italië, is een nauwkeurige voorspelling mogelijk tot drie dagen vooruit. In China is het beeld hoopgevend. Het aantal besmettingen stijgt nog maar amper.

‘’Het is aan het afvlakken’’, zegt Edwin van den Heuvel, terwijl hij een grafiek van China laat zien. Op 22 januari begint die grafiek en na ongeveer twintig dagen zie je een kantelpunt. ‘’Dan kun je de grafiek spiegelen en neemt het aantal besmettingen af zoals het ook gestegen is.’’

In de video geeft de datawetenschapper uitleg...

Voorspelling Nederland

Voor Nederland worden de cijfers vrijdag gepubliceerd. ‘’We zijn nu met die cijfers bezig’’, zegt de datawetenschapper van de TU/e. ‘’Ik denk dat we aan de onderkant van de grafiek zitten.’’ Oftewel in de beginfase en het kantelpunt is nog niet in zicht.

Op basis van een bepaald patroon durft Van den Heuvel al voorzichtig vooruit te lopen op de cijfers die vrijdag komen. ‘’Wat we heel vaak zien is dat rond de twintig dagen het virus op het hoogtepunt is en dan afneemt. Dus na zo’n veertig dagen komen er amper tot geen besmettingen meer bij.‘’ Gemeten wordt vanaf de eerste coronadode in een land. Voor Nederland is dat 6 maart.

Paaspop

Hoe zit het dan voor festivals in Brabant? Bijvoorbeeld Paaspop dat op 10 april van start gaat in Schijndel. ‘’Paaspop, begin april? Ik ben niet hoopvol’’, aldus Van den Heuvel. Voor eind april, zo richting Koningsdag, is de datawetenschapper van de TU/e iets hoopvoller gestemd. Vrijdag hoopt hij meer duidelijkheid te kunnen geven.

Maatregelen

Wel is hij duidelijk over de maatregelen die nu gelden voor Brabant. ‘’Ik zou die maatregelen voorlopig verlengen.’’ Dus voorlopig geen grote evenementen, zoveel mogelijk thuis werken en bij ziekteverschijnselen thuis blijven." Wat dan voorlopig is? "Dat moet blijken uit de cijfers die de TU/e vrijdag gaat vrijgeven."