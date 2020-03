Privévluchten vanaf Eindhoven Airport in de lift door coronavirus

Niet in de rij met hijgende reizigers achter je. Geen 180 maar hooguit een overzichtelijke 8 medepassagiers. Het aantal aanvragen voor een privéjet vanaf Eindhoven Airport is sinds de corona-uitbraak met 20 procent gestegen bij First Class Aviation.

"We merken een duidelijke stijging in het aantal aanvragen sinds de uitbraak", zegt Sven Noorlander die alle aanvragen voor privévluchten binnenkrijgt voor First Class Aviation. "Zeker voor bedrijven die meerdere mensen op een andere plek willen hebben, is het een veiliger alternatief dan een gewone lijnvlucht."

Niet alleen miljonairs

Ook voor vriendengroepen is het een alternatief licht Sven toe. "Met acht man een retourtje Ibiza kost in totaal 2000 euro. Dan check je een kwartier van tevoren in, in plaats van twee uur van tevoren. En bij aankomst sta je een kwartier later buiten op Ibiza. Het is niet veel duurder dan een eerste klas ticket bij een gewone vliegmaatschappij", zegt hij wervend.

Corona heeft aan de andere kant de wereld wel een stukje kleiner gemaakt, ook voor privévluchten. "Wij komen het Amerikaanse luchtruim ook niet meer in nu president Trump alle vluchten uit Europa heeft verboden", zegt Sven.