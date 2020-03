Chantal is niet welkom bij All You Need Is Love omdat ze uit Brabant komt

Robert ten Brink bij de caravan van All You Need is Love (Foto: ANP)

Op veel plekken buiten de provincie zijn Brabanders voorlopig even niet welkom. Allerlei organisaties houden mensen uit Brabant buiten de deur in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Dat gebeurt ook bij de opnames van de tv-show All You Need Is Love en dat is balen voor Chantal uit Helmond. Ze kreeg te horen dat ze niet welkom is.

Samen met haar moeder, zus en een tante zou Chantal van der Vorst deze donderdag in de auto stappen en richting de tv-studio in Amsterdam rijden voor de opnames van All You Need Is Love. Maar er kan een dikke streep door het uitje waar ze zich al wekenlang op hebben verheugd. “We kregen te horen dat we niet welkom zijn.”

Geen sociale contacten

In een berichtje via Facebook laat het programma weten dat ze zich houden aan de maatregelen van het RIVM: geen sociale contacten voor Brabanders als het niet strikt noodzakelijk is. "We verzoeken bewoners uit de provincie Noord-Brabant nadrukkelijk om niet naar de opnames te komen. Ook wanneer er nog geen sprake is van symptomen", zo luidt de boodschap.

“Het is hartstikke jammer natuurlijk”, reageert Chantal in het Omroep Brabant-programma Wakker!. “Als je zit te blaffen als een hond, dan snap ik dat je thuis moet blijven. Maar bij ons is er niks aan de hand”, zegt ze teleurgesteld. “Ik begrijp het ergens wel dat ze dit uit voorzorg doen.”

We hoeven ons qua liefde geen zorgen te maken over Chantal. “Nee hoor, ik heb drie kinderen. En een man. Het was gewoon bedoeld als gezellig uitje.”