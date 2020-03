GGD stelt inentingen voor kinderen uit om coronavirus

De Brabantse GGD's stoppen vanwege het coronavirus voorlopig met groepsvaccinaties voor kinderen. Individuele inentingen op de consultatiebureaus die de GGD's in de provincie hebben, gaan wel door.

In hun 'vaccinatiecampagne' enten de Brabantse GGD's jaarlijks duizenden kinderen in tegen infectieziektes als meningokokken en de mazelen. Dat gebeurt vaak in bijvoorbeeld een plaatselijke sporthal, waar honderden kinderen een voor een een prik krijgen.

Komende maanden zouden de gezondheidsorganisaties negenjarigen gaan inenten tegen BMR (tegen bof, mazelen en rode hond) en DTP (difterie, tetanus en polio). Meisjes van 13 zouden een prik krijgen voor HPV (baarmoederhalskanker) en alle 14-jarigen tegen meningokokkenziekte.

Voor de zomer

Die laatste vaccinatie wil de GGD sowieso voor juli dit jaar nog gaan uitvoeren. De andere prikken worden ergens na de zomer gezet.

Het risico dat de kinderen die nu hun inenting niet krijgen ziek worden, is volgens een woordvoerder van de GGD 'heel erg klein'.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.