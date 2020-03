Eerste asperges van de volle grond zijn in Oirschot gestoken

"Dat er meer dan één asperge gestoken wordt, is wel belangrijk", zegt woordvoerder Wil van Bruchem van het genootschap. "Het seizoen moet echt begonnen zijn voor de aspergeboer."

Oirschot de eerste

De winnende aspergeboer is Willem van Gerven die samen met zijn vader Jan een bedrijf in Oirschot runt. "Woensdag hebben we de eerste dertig kilo gestoken. Een dag later was het al veertig kilo en dit stijgt nog totdat we dagelijks 6000 kilo steken."

Het genootschap heeft al verschillende asperges aangeboden gekregen die voor de titel 'eerste asperge' gingen. "Maar dan bleek het om verwarmde aspergebedden te gaan of om slechts een paar asperges. Dan voldoet die asperge dus niet aan onze regels voor het predicaat 'eerste asperge van de volle grond'."

Snelle groeier

Aspergeboer Willem viel al eerder in de prijzen. "In 2014 waren we ook de eerste. Het helpt dat we het aspergeras Cumulus gebruiken dat vroeg groeit. Verder liggen onze bedden redelijk beschut voor de wind. Die laat de grond snel afkoelen en het heeft veel gewaaid de laatste tijd." Nu komende week de zon meer gaat schijnen, verwacht Willem dat de asperges echt niet meer te houden zijn."

Vorig jaar werden de eerste asperges een week eerder gestoken. "De enorme hoeveelheid regen heeft niet geholpen", weet Wil van het Brabants Asperge Genootschap. "Water houdt kou vast. We hebben een heel warme winter gehad en als die droog was geëindigd, hadden we misschien eind februari al de eerste asperges gezien. Dat zou dan een record zijn."

Tussen 2 en 10 euro

Zaterdag verkocht Willem zijn eerste asperges. "De prijs is altijd afhankelijk van de markt, maar ik heb voor iedere beurs asperges. De hoogste kwaliteit kost een tientje per kilo en de goedkoopste gaan voor zo'n 2 euro per kilo de deur uit."

