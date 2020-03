Scholen willen geen kinderopvang zijn: 'Wij zijn er voor goed onderwijs'

Scholen in Brabant hebben hun bedenkingen bij de vraag van de burgemeesters van de drie grote steden om vrijwilligers voor de klas te zetten. Die zouden ervoor moeten zorgen dat ouders aan het werk kunnen blijven. Veel onderwijzers werken extra om zo de zieke collega's te vervangen. Op ongediplomeerd personeel zitten scholen niet te wachten. De scholen gaan in ieder geval niet dicht, zo vertelde premier Rutte donderdagmiddag tijdens de persconferentie.

Dinsdag deed de Tilburgse burgemeester Weterings als voorzitter van de Veiligheidsregio een dringend beroep op de scholen om toch vooral de kinderen niet naar huis te sturen maar op te vangen. Desnoods door ouders voor de klas. Veel schoolbesturen in Brabant vinden dat geen goed idee, zo blijkt uit een belronde van Omroep Brabant.

"We proberen mee te denken, maar ik zou niet weten welke vrijwilliger voor 25 kinderen kan zorgen", zegt Liesbeth van den Berg van Scholenkoepel SKOBOS met scholen in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen. "Laten we eerst eens inventariseren welke ouders in de kritische beroepen zitten zoals zorg, politie en brandweer. Voor hun kinderen is opvang het belangrijkste."

Het bestuur van Openbare Basisscholen Helmond is in een brief aan de ouders ook duidelijk: "Wij gaan niet mee in de wens van de burgemeester om als opvang te dienen met de inzet van vrijwilligers. Burgemeesters hebben geen idee van de gevolgen van zo'n uitspraak. Scholen zijn bedoeld om goed onderwijs te verzorgen. Dat doen we met professionals. Laten we die lijn vasthouden."

Stagiairs voor de klas

Hans Tijssen van ATO-scholenkring in Den Bosch vertelt dat er een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, solidariteit en extra inzet is van de medewerkers op de scholen. "Er zijn heel veel medewerkers die in deeltijd werken en extra terugkomen. We doen al het mogelijke om de bezetting rond te krijgen. Soms wordt daar gebruik gemaakt door ouders, maar altijd om te ondersteunen, niet om alleen voor de klas te staan."

In Breda schrijft schoolbestuur INOS dat ze er alles aan aan doen om zoveel mogelijk kinderen op te vangen. Daarvoor zetten ze tweede- en derdejaars stagiairs in en onderwijsassistenten. Ook wordt er overlegd met kinderopvangorganisaties om samen te werken. Kinderen van ouders die een beroep hebben in de zorg, politie en brandweer worden sowieso opgevangen. Veel schoolbesturen denken dat het beter is om de kinderen in kleine groepjes door ouders te laten opvangen in plaats van vrijwilligers voor de klas te zetten.

Onderwijsbond

De Onderwijsbond AOB is het met de scholen eens. Scholen zijn er om onderwijs te geven niet om kinderen op te vangen, zegt bestuurder Van Gelder in het Onderwijsblad. De drie Brabantse veiligheidsregio's zijn deze dagen in gesprek met de schoolbesturen om een praktisch plan voor de opvang te bedenken. Het is nu nog niet bekend wat daaruit is gekomen.

Veel scholen hadden liever gehad dat ze dat van tevoren hadden gedaan en niet achteraf. Het heeft voor heel wat onrust gezorgd. Schoolleiders hadden eerder donderdag gevraagd om de scholen te sluiten, maar dat gaat dus niet door.