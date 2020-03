Eline was een jaar bij woonwagenbewoners die in een huis wonen: 'Ik snap hun frustratie'

Eline zit in het laatste jaar van kunstacademie Sint Joost in Breda. Over het gezin van Anna en Pedro maakt ze de documentaire 'De Reizigers'. Eline is nu een jaar aan het filmen en voelt zich inmiddels lid van de familie.

Het gezin woont in de wijk Groenewoud in Tilburg. "Afgelopen weekend heb ik bij ze mogen logeren", vertelt Eline. De dochters in het gezin, Johanna (15) en Noëlla (10), noemen haar liefkozend 'grote zus'. "We bellen met verjaardagen, zingen liedjes voor elkaar. Met kerst mocht ik bij ze eten."

Eline stoeit met jongste dochter Noƫlla (foto: Eline van der Kaa).

Een jaar geleden kreeg Eline via school de opdracht om de wijk Groenewoud in kaart te brengen. "Op een zondagmiddag liep ik door de wijk op zoek naar een onderwerp. Toen zag ik een huis waar een trampoline buiten stond en oud ijzer. Het zag er een beetje crappy uit. Maar dat vond ik tof." Ze belde aan en raakte met Pedro in gesprek. Langzaam won Eline het vertrouwen van het gezin.

Na een jaar filmen zit ze in de afrondende fase: ze is de film aan het monteren. "Er moet nog heel veel gebeuren. Kleurherstel, geluid, ondertiteling: "Daarvoor is best wel veel geld nodig." Daarom is Eline een crowdfunding gestart.

Vroeger was ik ook zo'n buitenbeentje en kon ik niet zijn wie ik wilde zijn.

Als de film af is, zal Eline zeker contact houden met het gezin, bezweert ze: "Ik heb heel veel van hen geleerd. Ze geven zo veel aan mij. Wie ben ik dan om te zeggen: 'Nou bedankt, hier is de film, kijk maar.' Dat kan ik niet."

Als jong meisje werd Eline gepest op de basisschool en de middelbare school. "Een paar weken geleden vroeg Anna, de moeder, me: waarom wil je nou zo graag deze film maken? Toen kwam ik erachter dat ik mezelf in hen herken. Omdat ik vroeger ook zo'n buitenbeentje was en niet kon zijn wie ik wilde zijn. Zij schamen zich nergens voor. Ze weten dat ze aan de onderkant van de samenleving leven. Maar ze hoeven niet per se mee met de massa. En dat is iets wat ik heel erg in hen bewonder."