Crisisoverleg over het coronavirus: kijk hier de persconferentie van het kabinet terug

DEN HAAG -

Het kabinet is donderdagmiddag voor de derde keer samengekomen in crisisoverleg vanwege de uitbraak van het coronavirus. In een persconferentie vertelden premier Mark Rutte, minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en Jaap van Dissel van het RIVM wat in het overleg is besproken. In de Facebookstream kun je persconferentie terugkijken.