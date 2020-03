Niet naar het schooltheater door corona, dan maar kijken via internet

"Met pijn in het hart moesten we besluiten om de voorstellingen te annuleren", vertelt rector Claire Arts. "Er hebben tranen gevloeid dat het niet door kon gaan. De leerlingen zijn al vanaf oktober elke dinsdag aan het repeteren."

Grote teleurstelling

Al het werk van de leerlingen zou voor niets geweest zijn, totdat Tim Kolijn uit VWO3 met een oplossing kwam. "Mijn moeder kwam met het idee om een livestream op te zetten. Daar ben ik mee aan de slag gegaan", vertelt Tim. Want het niet door laten gaan van de voorstelling zou een grote teleurstelling zijn voor iedereen. "Ik baalde er enorm van. Je bent er maanden mee bezig. En drie weken van te voren waren we alles aan het opbouwen. Het hele podium en alle techniek."

Dankzij de livestream van Tim kunnen alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes toch de voorstelling zien. Ze hebben allemaal via de mail een link gekregen waar ze de stream kunnen vinden. "We hebben van systeembeheer goed internet gekregen", zegt Tim.

Toch is de zaal niet helemaal leeg. "Er zijn zo'n veertig leerlingen in de zaal die naar elkaars stuk kijken", vertelt rector Arts. "We hebben de stoelen wat verder uit elkaar gezet."