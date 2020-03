Coronamaatregelen langer van kracht, extra maatregelen nodig in Brabant, scholen blijven open

De maatregelen die voor Brabant zijn ingesteld vanwege het coronavirus worden verlengd tot en met 31 maart. Waarschijnlijk volgen de komende dagen en uren meer maatregelen voor onze provincie. Dat werd donderdagmiddag gezegd in de persconferentie van het kabinet over de maatregelen rondom het coronavirus.

Het lijkt er volgens Jaap van Dissel van het RIVM op dat onze provincie in de volgende fase van de epidemie zit, de zogenaamde 'mitigatiefase'. Het RIVM vermoedt dat er veel besmettingsgevallen onder de radar zijn. "Dat betekent dat mogelijk de verspreiding verder is dan we nu aannemen", zei Van Dissel. "We zijn aan het kantelen in Brabant. Dat betekent dat er extra maatregelen nodig zijn."

De drie Brabantse veiligheidsregio's komen daarom waarschijnlijk binnenkort met meer specifieke maatregelen voor onze provincie, zei Rutte.

Scholen blijven open

Voor hbo-scholen en universiteiten geldt dat colleges online moeten worden gegeven. Het sluiten van basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen is niet aan de orde. "Het sluiten van de scholen met kinderen die dan thuis moeten blijven, heeft te veel impact op de ouders", aldus premier Rutte.

"Het is daarom niet verstandig om de scholen te sluiten." Sluiting van scholen zou volgens het kabinet maar weinig bijdragen aan de inspanningen om de verspreiding van het virus te beperken, ook omdat kinderen geen belangrijke risicogroep vormen.

Evenementen

Voor heel Nederland geldt nu dat evenementen of bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Het gaat dan bijvoorbeeld om wedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea. Eerder gold een soortgelijke maatregel alleen voor Brabant: maandag werd het advies gegeven om in onze provincie evenementen met meer dan 1000 bezoekers af te gelasten.

Er wordt veel opvolging gegeven in Brabant aan het advies om thuis te werken. "Dat is heel goed", zei de premier. "Je ziet dat dat werkt."

De minister en de premier noemden nog een aantal adviezen op voor alle Nederlanders:

Blijf thuis en vermijd contacten als je klachten hebt als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel ook koorts.

Vermijd grote groepen.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Probeer bezoek aan kwetsbare personen zo veel mogelijk te vermijden.

Kwetsbare ouderen: vermijd het openbaar vervoer.

